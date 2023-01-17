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Арестович написал заявление об уходе с поста советника Офиса президента Украины

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  • 17.01.2023, 12:02
  • 14,422
Арестович написал заявление об уходе с поста советника Офиса президента Украины
Алексей Арестович

(Обновлено) Опубликовано фото документа.

Алексей Арестович написал заявление об уходе с поста советника Офиса президента Украины.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит в отставку», — написал он.

Напомним, после ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре Алексей Арестович высказал предположение, что «российская ракета попала в дом после работы украинской ПВО».

Заявление подхватили российские пропагандисты. Позднее советник Офиса Зеленского опроверг свое заявление и извинился.

В украинском медиаполе заявление Арестовича вызвало скандал. Депутаты Верховной Рады Украины начали собирать подписи, чтобы советник ОП Украины ушел в отставку.

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