Стало известно, для каких компаний повысили налог на прибыль 17.01.2023, 12:01

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Объяснение МНС.

С 2023 года в Беларуси повысили ставку налога на прибыль — с 18 до 20% сообщает Министерство по налогам и сборам. Также в ведомстве рассказали, для каких организаций с этого года действуют повышенные ставки по этому сбору.

Что касается повышения налога на прибыль до 20%, то чиновники с этого года лишили возможности областные «советы» «депутатов» и «мингорсовет» «депутатов» увеличивать стандартную ставку этого сбора на два процентных пункта. Некоторые регионы в 2022 году воспользовались такой возможностью. Вместо этого ввели по всей стране ставку налога на прибыль на уровне 20%.

Также в 2023 году для операторов сотовой связи продлили действие повышенного налога на прибыль. Последние два года этот сбор составлял 30% (ранее — 18%). Повышенный налог будет действовать до 1 января 2025 года.

В МНС пояснили, что налогом в 30% до 2025 года также будет облагаться прибыль коммерческих микрофинансовых организаций, которые включены в специальный реестр. Речь про поступления от микрофинансовой деятельности, то есть от профильной.

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