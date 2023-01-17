СМИ: Разоблачена антиукраинская провокация КГБ Беларуси в Польше 3 17.01.2023, 12:17

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Информацию уже передали в польские спецслужбы.

В польской столице Варшаве намерены провести «акцию» в поддержку режима диктатора РФ Владимира Путина под предлогом «протеста против войны». Таким образом, кремлевские пропагандисты хотят «отбить» у поляков желание помогать украинцам и помешать поставке оружия для защиты украинских территорий от оккупантов.

Об этом предупредил польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK).

Акцию в поддержку путинского режима под видом антивоенной демонстрации проведут пророссийские активисты из крайней правой организации «Kamractwo» («Товарищество») при поддержке белорусского КГБ, обеспечивающего организаторов мероприятия, по их собственному признанию, пропагандистскими материалами.

Марцин Осадовский, член пророссийской организации «Товарищество», опубликовавший пропагандистские материалы, где под прикрытием антивоенной риторики восхвалял и оправдывал преступления путинского режима.

Пропагандистские видеоролики, представленные Осадовским, направлены на поляков, чтобы показать российские оккупационные войска как «освободителей» Украины, «отбить» у польских граждан желание помогать украинцам. Также пропагандисты будут продвигать кремлевский нарратив о поставках оружия Украины, чтобы сорвать его предоставление Киеву.

«Организаторы уже сейчас уверяют в соцсетях, что марш будет антиукраинским и что его цель – разжечь в польском обществе ненависть к людям украинского происхождения, что должно отвлечь поляков от оказания помощи Украине», – пишет OMZRiK.

Марш планируется в столице Польши днем 21 января. Информация о готовящейся ходе передана мэру Варшавы, полиции и Агентству внутренней безопасности Польши.

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