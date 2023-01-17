ВСУ ликвидировали матерого уголовника из ЧВК «Вагнера» 6 17.01.2023, 12:18

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Последний срок в РФ он получил в ноябре 2021 года.

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта, который ранее был осужден за разбой, грабеж и мошенничество.

Уроженец Поморья Александр Возмищев избежал срока благодаря вступлению в ЧВК «Вагнер», сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Александр Возмищев ушел в ЧВК прямо с Зоны, где сидел за кражу и мошенничество, причем это был не первый его срок. Ликвидировали его 6 декабря прошлого года, семью же проинформировали только 8 января», - рассказал Комахидзе.

По его словам, оккупанта еще в 2010 году в Перми осудили за три грабежа с насилием, за разбой с применением оружия, за угон автомобиля с применением насилия.

«Последний срок ему впаяли в ноябре 2021 года, когда приговорили к 4,5 годам колонии. Друзья жмура-ЗЭК-а характеризуют его как отзывчивого друга и любящего маму сына. Несмотря на его криминальный бэкграунд, он для них «герой» который сражался за них», - подытожил расследователь.

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