Полковник СБУ: Происходящее в Беларуси является угрозой для Украины 2 17.01.2023, 12:25

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Роман Костенко

Фото: Claire Harbage/NPR

Озвучена новая информация о подготовке вторжения.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что РФ готовится к весенней кампании.

Такое мнение он высказал в эфире программы «Вердикт с Сергеем Руденко» на телеканале «Еспресо».

«Все происходящее в Беларуси является угрозой для нас. Все, что сейчас там тренируется, может быть использовано против нас. Мы уже видели чем закончились учения, которые там проводились. Россияне постоянно используют республику Беларусь. Сейчас РФ и украинская армия готовятся к весенней кампании. Зима вносит свои коррективы, сейчас нельзя проводить стратегические наступательные операции, есть много факторов. Украина готовит резервы, партнеры поставляют технику. Наша основная задача - держать оборону, чтобы быть готовыми к весенней кампании, в которой развернутся еще более сильные действия, с новыми силами» , – подчеркнул Костенко.

По словам полковника СБУ, враг будет пытаться проводить стратегические операции.

«Присоединится ли Беларусь к войне - острый вопрос. В настоящее время у нас есть информация, что там нет ударной группировки и они не готовы, политическая ситуация не позволяет. Есть информация, что военнослужащие Беларуси не все поддерживают вторжение в Украину. Российское дипломатическое направление и лично Путин работает над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну, чтобы усилить себя и разделить ответственность за войну. Они не собираются заканчивать войну», - заметил Костенко.

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