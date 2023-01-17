Мощные взрывы в Белгородской области: есть погибшие и раненые военные РФ 5 17.01.2023, 12:30

5,904

Точный удар был нанесен по солдатам в/ч 31135.

Как сообщал сегодня утром сайт Charter97.org, в Белгородской области РФ в районе АПП «Шебекино» 16 января произошла серия взрывов. Она была довольно результативной – пять военнослужащих страны-агрессора погибли, еще два получили ранения.

Все они якобы являются солдатами срочной службы. Такие данные 17 января обнародовал на своем Telegram-канале проект ASTRA.

«Погибшие и раненые – солдаты в/ч 31135», – сказано в сообщении. Эта войсковая часть дислоцируется в поселке Калининец-1 Московской области.

В России заявили, что приграничная территория подверглась «обстрелу», обвинив в этом украинскую сторону. Сам пункт пропуска якобы тоже получил повреждения.

Добавим, что российский автомобильный пункт пропуска «Шебекино» находится на границе Белгородской области РФ с Харьковской областью Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».