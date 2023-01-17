Мощные взрывы в Белгородской области: есть погибшие и раненые военные РФ

Мощные взрывы в Белгородской области: есть погибшие и раненые военные РФ5
- 17.01.2023, 12:30
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Точный удар был нанесен по солдатам в/ч 31135.
Как сообщал сегодня утром сайт Charter97.org, в Белгородской области РФ в районе АПП «Шебекино» 16 января произошла серия взрывов. Она была довольно результативной – пять военнослужащих страны-агрессора погибли, еще два получили ранения.
Все они якобы являются солдатами срочной службы. Такие данные 17 января обнародовал на своем Telegram-канале проект ASTRA.
«Погибшие и раненые – солдаты в/ч 31135», – сказано в сообщении. Эта войсковая часть дислоцируется в поселке Калининец-1 Московской области.
В России заявили, что приграничная территория подверглась «обстрелу», обвинив в этом украинскую сторону. Сам пункт пропуска якобы тоже получил повреждения.
Добавим, что российский автомобильный пункт пропуска «Шебекино» находится на границе Белгородской области РФ с Харьковской областью Украины.