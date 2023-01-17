В Румынии нашли фрагмент ракеты российского ЗРК «Панцирь-С1» 17.01.2023, 12:47

Генштаб румынской армии раскрыл детали происшествия.

Генштаб ВМС Румынии сообщил о тревожной находке, связанной с ракетными атаками РФ по Украине.

На днях на черноморском побережье нашли фрагмент ракеты комплекса российского производства «Панцирь-С1», как говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что обломок ракеты не несет прямой угрозы для окружающих и якобы не оснащен взрывоопасными материалами.

«Обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57Э6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа «Панцирь-С1», - говорят в ведомстве.

Генштаб подчеркивает, что на вооружении Румынии нет зенитно-ракетный комплексов такого типа. Также там отметили его «специфичность» в контексте использования в российско-украинской войне.

Там предполагают, что обломок ракеты прибился к румынскому побережью в рамках ведения боевых действий в северной части Черного моря со стороны РФ.

«Панцирь С-1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Особенностью комплекса является комбинированное вооружение, способность вести разведку, ликвидировать воздушные цели, а также быстрая реакция. Он предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов.

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