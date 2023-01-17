В Румынии нашли фрагмент ракеты российского ЗРК «Панцирь-С1»
- 17.01.2023, 12:47
Генштаб румынской армии раскрыл детали происшествия.
Генштаб ВМС Румынии сообщил о тревожной находке, связанной с ракетными атаками РФ по Украине.
На днях на черноморском побережье нашли фрагмент ракеты комплекса российского производства «Панцирь-С1», как говорится в заявлении ведомства.
Там уточнили, что обломок ракеты не несет прямой угрозы для окружающих и якобы не оснащен взрывоопасными материалами.
«Обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57Э6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа «Панцирь-С1», - говорят в ведомстве.
Генштаб подчеркивает, что на вооружении Румынии нет зенитно-ракетный комплексов такого типа. Также там отметили его «специфичность» в контексте использования в российско-украинской войне.
Там предполагают, что обломок ракеты прибился к румынскому побережью в рамках ведения боевых действий в северной части Черного моря со стороны РФ.
«Панцирь С-1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Особенностью комплекса является комбинированное вооружение, способность вести разведку, ликвидировать воздушные цели, а также быстрая реакция. Он предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов.