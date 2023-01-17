Российские летчики в Беларуси боятся показывать лица 3 17.01.2023, 12:55

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Они опасаются, что их идентифицируют украинские спецслужбы.

Пресс-служба Минобороны Беларуси опубликовала фоторепортаж, как встречали российских летчиков на белорусских аэродромах.

Россияне прибыли в нашу страну для участия «в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России».

Во время фотосессии летчики из РФ прятали лица за очками. Возможно, они боятся, что их идентифицируют украинские спецслужбы, как исполнителей ракетных ударов по Украине, во время которых гибнут мирные жители.

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