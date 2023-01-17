Российские летчики в Беларуси боятся показывать лица

Российские летчики в Беларуси боятся показывать лица3
- 17.01.2023, 12:55
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Они опасаются, что их идентифицируют украинские спецслужбы.
Пресс-служба Минобороны Беларуси опубликовала фоторепортаж, как встречали российских летчиков на белорусских аэродромах.
Россияне прибыли в нашу страну для участия «в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России».
Во время фотосессии летчики из РФ прятали лица за очками. Возможно, они боятся, что их идентифицируют украинские спецслужбы, как исполнителей ракетных ударов по Украине, во время которых гибнут мирные жители.