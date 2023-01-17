Жителей Ровенской области предупредили о возможной атаке из Беларуси 2 17.01.2023, 13:17

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Один из «тренировочных» полетов может стать не тренировочным.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль предупреждает, что авиаучения в Беларуси повлияет на ритм жизни всей Украины, и что один из таких тренировочных полетов может стать не тренировочным.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Мы ожидаем, что эти авиаучения повлияют на ритм жизни области и страны. При каждом взлете стратегического истребителя и бомбардировщика мы вынуждены иметь воздушную тревогу. Вчера таких не было. По нашей информации, в воздушное пространство эта техника не поднималась. Вчера день был спокойный. Посмотрим, как будет дальше. Призываю население не быть равнодушными и не игнорировать эти сигналы тревоги. Один из таких тренировочных полетов может стать не тренировочным – надо это понимать», - подчеркнул Коваль.

Напомним, глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль подчеркнул, что север области превратится в «кровавые» болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси.

С понедельника, 16 января, вблизи украинской границы стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений ВС Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в региональную группировку войск.

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