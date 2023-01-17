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Неандертальцы всех стран объединяются

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  • Александр Левченко, obozrevatel.com
  • 17.01.2023, 13:23
  • 4,132
Неандертальцы всех стран объединяются

История помнит, как бесславно заканчиваются подобные «начинания».

Российская Федерация продолжает политику терроризма против украинского народа. 14 января российская армия обстреляла ракетами всю территорию Украины.

Пять российских тяжелых бомбардировщиков Ту-22м3 произвели запуск крылатых ракет Х-22 (боевая часть 950 кг, максимальная дальность стрельбы 600 км). При использовании этих ракет на максимальных дистанциях они могут уйти от цели на несколько сотен метров. У украинской стороны пока нет таких противоракетных систем, которые могут сбить ракету этого типа. Это могут сделать только комплексы «Патриот» или «САМП-Т». Таким образом, за все время российского вторжения российские ракеты Х-22 беспрепятственно уничтожали украинскую инфраструктуру и убивали граждан Украины. Этот тип ракет предназначался для уничтожения авианосцев в море. Теперь российские неандертальцы с территории Курской области уничтожили многоэтажку в 1,5-миллионном городе Днепр. Здание рухнуло от удара ракеты, которая также может нести ядерную боеголовку. На данный момент известно о более чем 40 погибших и 30 пропавших без вести. 73 человека получили ранения, 38 спасателям удалось вытащить из-под обломков. В этих суровых зимних условиях было разрушено 236 квартир, и более 400 человек нуждаются в переселении.

Это военное преступление огромных масштабов. Его совершили летчики российского тяжелого бомбардировщика Ту-22м3 гвардейского полка тяжелых бомбардировщиков № 52 из города Шайковка. Командир этого полка - полковник Олег Тимошин. 27 июня 2022 года бомбардировщики этого полка под командованием Тимошина также нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в украинском городе Кременчуг. Тогда погибло 20 человек, более 30 просто пропали без вести и более 60 получили ранения. Таким образом, мы можем считать полковника Олега Тимошина одним из самых отъявленных военных преступников в рядах российской армии, который относительно быстро может быть осужден международным судом за военные преступления в Украине. Остался вопрос только к министру юстиции Германии Марку Бушману, который выступает против создания специального международного трибунала ООН по преступлениям войны в Украине. Как юрист он должен хорошо понимать, что существующий международный трибунал ООН не может рассматривать все виды преступлений, совершенных во время российского вторжения в Украину. Это касается и некоторых немецких депутатов в Бундестаге, которые занимают такую же позицию якобы потому, что гордятся существующим судом ООН, который может судить военных преступников, но далеко не за все виды совершенных преступлений. Именно полковник Тимошин отдал приказ о пуске смертоносных крылатых ракет Х-22М3, которые убивали мирных граждан Украины. Конечно, когда будет создан специальный международный трибунал, он будет судить и тех, кто отдавал приказ самому Тимошину. Но их суд займет немного больше времени. Однако военные преступления не имеют срока давности, так что все эти неандертальцы в российской военной форме, от летчиков-бомбардировщиков до высших военачальников в Генштабе и Минобороны РФ, сядут на скамью подсудимых за военные преступления и каждый понесет свое наказание.

В течение 14 января Российская Федерация выпустила 38 ракет разных типов. Из них сбито 25. Некоторые типы российских баллистических и крылатых ракет украинская сторона просто не может поразить существующими системами противоракетной обороны. И это после того, как уже получила западные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Украинская сторона долгое время просит наиболее эффективные в этом смысле комплексы «Патриот», но так и не получила их. Первые системы поступят только через несколько месяцев, а пока мы вынуждены терять сотни ни в чем не повинных мирных граждан Украины.

Эта война должна закончиться как можно скорее, а украинская сторона не может этого сделать без тяжелого вооружения. Теперь нам приходится выпрашивать это оружие у США, Германии и других стран. На самом деле, это оружие у нас уже было. Сейчас нам требуется для начала несколько сотен тяжелых танков и столько же средних и легких танков, а в 1991 году у нас их было невероятные девять тысяч штук разных типов. Все это мы сократили по просьбе европейцев и США, я уже не говорю о ядерном потенциале, который был в десятки раз больше, чем у Китая. В то время мы только просили о признании и гарантии нашего территориального суверенитета. И что теперь? Канцлер Шольц сомневается, повлияет ли поставка тяжелых танков Leopard 2 на эскалацию войны. Возможно, Берлин хочет, чтобы украинские солдаты и мирные жители гибли десятилетиями, так как без тяжелого вооружения они не могут освободить всю территорию, временно оккупированную российской армией.

На заседании Совбеза ООН, посвященном вторжению России в Украину, китайская сторона осудила отправку военной помощи Киеву, которая якобы не способствует достижению мира. Если Пекин хочет мира, то почему он никогда не требовал, чтобы российская армия вернулась домой и оставила все украинские территории, оккупированные военным путем. Российская сторона убивает тысячи мирных жителей в Днепре, Кременчуге, Буче, Мариуполе, а Китай молчит, как ни в чем не бывало. До какого времени Пекин готов тайно поддерживать агрессора или рассматривает агрессию как метод ведения международной политики? Это осуждается Уставом ООН и действующими международными конвенциями, поэтому член ООН и постоянный член Совета Безопасности должен, наконец, учитывать опасности намерений Москвы уничтожить Украину как одну из 51 стран, являющихся учредителями ООН, который был создан на базе государств-участниц Антифашистской коалиции, где украинский народ внес наибольший из всех наций вклад в борьбу с нацистской Германией и ее союзниками, который составляет 10 миллионов погибших и 14 миллионов человек демографических жертв, что составляет более 50% всех потерь бывшего СССР.

Главный неандерталец Москвы Владимир Путин получил награду от своего балканского друга Милорада Додика, в очередной раз выдвинувшего старый и опасный тезис о том, что «все сербы должны жить в одном государстве», с которым Слободан Милошевич в свое время начал войны в Хорватии и Боснии и Герцеговина. Мы знаем, как бесславно закончил Слободан Милошевич. Не исключено такую долю постигнут Владимир Путин и Милорад Додик. А пока неандертальцы всех стран объединяются.

Александр Левченко, obozrevatel.com

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