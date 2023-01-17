СМИ: ЕС может принять новые санкции против Лукашенко в феврале 5 17.01.2023, 13:38

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Диктатор ответит за поддержку России в войне с Украиной.

Евросоюз может принять новые санкции против режимов Путина и Лукашенко до конца февраля. Об этом написал журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

По мнению журналиста, 10-й пакет санкций могут не успеть утвердить до саммита ЕС — Украина, который начнется 3 февраля.

«Сомневаюсь, что 10-й пакет санкций ЕС в отношении России — со значительным компонентом в отношении Беларуси на этот раз — будет готов к одобрению до или во время саммита ЕС — Украина 3 февраля. Скорее всего, позже в феврале», — написал Йозвяк.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против режима Лукашенко из-за соучастия в войне в Украине.

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