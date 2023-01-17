Выживший на войне в Украине русский оккупант погиб глупой смертью на родине 5 17.01.2023, 13:52

5,384

В одном из своих стихов россиянин «предрек» это событие.

Цыкало пытался отогреть один из замерзших замков, когда в его руках взорвалась газовая горелка.

Выживший на войне в Украине российский поэт-оккупант Михаил Цыкало из Оренбургской области самоликвидировался в расположении своей же военной части, пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе.

26-летний сержант-контрактник 419-го учебного мотострелкового полка был в рядах оккупантов весной прошлого года. Вернулся, как отмечает Комахидзе, домой целым и невредимым.

Цыкало служил инструктором взвода обеспечения.

«В основном находился в огромном ангаре с техникой, где зимой довольно холодно и замерзают замки. 5 декабря 2022 года Цыкало пытался отогреть один из замерзших замков, когда в его руках взорвалась газовая горелка. Сержант получил серьезные ожоги и только 7 декабря отмучился», - пишет эксперт, ссылаясь на местные СМИ.

Цыкало любил литературу и писал стихи, публикуя свои «произведения» под псевдонимом «Silentum». В одном из стихов Цыкало, иронично, предрек свою дурацкую смерть: «Холодный путь сквозь жаркий разум / Зовет меня вперед во мраке. /Закрыты двери - путь свободен. /А свет вдали-потухший факел».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».