В Гомеле политзаключенного приговорили к 3,5 годам колонии 17.01.2023, 13:57

1,382

Александра Пугача судили за «оскорбление» Лукашенко и генерального прокурора.

В Гомельском областном суде 16 января осудили Александра Пугача по ч. 1 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды и розни»), ч. 1 ст. 366 («насилие или угроза насилия в отношении должностного лица»), ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Руслан Царук назначил мужчине три с половиной года лишения свободы в колонии в условиях общего режима и компенсацию «морального вреда» размером 10 000 рублей и 100 базовых величин.

В настоящее время Александр находится в гомельском СИЗО.

Поддержите политзаключенного: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А. Александр Владимирович Пугач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».