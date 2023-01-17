В Гомеле политзаключенного приговорили к 3,5 годам колонии
- 17.01.2023, 13:57
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Александра Пугача судили за «оскорбление» Лукашенко и генерального прокурора.
В Гомельском областном суде 16 января осудили Александра Пугача по ч. 1 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды и розни»), ч. 1 ст. 366 («насилие или угроза насилия в отношении должностного лица»), ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Судья Руслан Царук назначил мужчине три с половиной года лишения свободы в колонии в условиях общего режима и компенсацию «морального вреда» размером 10 000 рублей и 100 базовых величин.
В настоящее время Александр находится в гомельском СИЗО.
Поддержите политзаключенного: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А. Александр Владимирович Пугач.