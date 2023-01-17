Официально: новым министром обороны Германии станет Борис Писториус

Официально: новым министром обороны Германии станет Борис Писториус4
- 17.01.2023, 14:08
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Присяга назначена на 19 января.
Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус, его назначит немецкий канцлер Олаф Шольц.
Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.
19 января Писториус получит от президента Германии свидетельство о назначении и принесет присягу в немецком Бундестаге.
Шольц поприветствовал назначение Писториуса на поста главы немецкого оборонного ведомства. Канцлер назвал его опытным политиком, имеющим административный опыт, много лет занимающийся политикой безопасности.
«Благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек, который должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент» — отметил он.
Отмечается также, что после отставки Кристине Ламбрехт Шольц провел тесные консультации с руководством партии и парламентской группы СДПГ и остановил свой выбор на Писториусе в качестве нового министра обороны.
Писториус является соратником канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ. С 2013 года он занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 года является членом земельного парламента в Ганновере.
Также Писториус был бургомистром немецкого города Оснабрюк с 2006 по 2013 год.
Как сообщал сайт Charter97.org, 16 января Ламбрехт официально попросила Шольца об отставке, он ее принял в этот же день.