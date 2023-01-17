Лукашенко испугался новых «врагов» среди своих людей 17.01.2023, 14:23

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фото: ANadolu agency

У диктатора прогрессирует паранойя.

Александр Лукашенко 17 января провел совещание по работе с кадрами, а заодно назначил таковые. Во время беседы с чиновниками он призвал увольнять из исполкомов «врагов» без разговоров.

«Нам надо усилить контроль за работой кадров… Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже — враг — ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего», — завил он, говоря об увольнениях в исполкомах и контроле за кадрами.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня украинский Центр национального сопротивления заявил, что Лукашенко подозревает свои спецслужбы в измене.

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