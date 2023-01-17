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Украинские пограничники выбили взвод россиян из Бахмута

  • 17.01.2023, 14:34
Украинские пограничники выбили взвод россиян из Бахмута

Оккупанты были отброшены со значительными потерями.

Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Вчера, в течение дня, пограничники отбивали штурм врага на один из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута. Под прикрытием артиллерии оккупанты провели несколько атак. По врагу военнослужащие ГНСУ отработали из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с БПЛА. Огневую поддержку также оказали Силы обороны», - сказано в сообщении.

Так, украинские военные отбили вражескую атаку. В результате чего 12 россиян были убиты, еще 17 - ранены.

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