Умер, не доехав на фронт: в России «мобика» похоронили в долг

Умер, не доехав на фронт: в России «мобика» похоронили в долг26
- 17.01.2023, 14:42
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Все деньги семья потратила на еду и обмундирование при отправке в часть, где его обокрали.
В России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.
32-летний мужчина был мобилизован 27 сентября, а до этого работал бригадиром в цехе на предприятии по обработке мрамора. Все деньги, которые ему выплатила страна-агрессор, семья потратила на покупку еды и обмундирования при отправке его в часть, сообщает местное издание.
Через два месяца после мобилизации он почувствовал недомогание и в тяжелом состоянии был доставлен в инфекционную больницу, а еще через месяц, не приходя в сознание, умер.
После того, как Дузь заболел, его заставляли участвовать в строевой подготовке с температурой. Кроме того, у него украли телефон.
По словам родственников, у оккупанта был зафиксирован отек легких.
У россиянина остались жена и три сына. Свидетельство о смерти семья до сих пор не получила, зато им пришлось занять денег, чтобы похоронить мужчину.