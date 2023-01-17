Умер, не доехав на фронт: в России «мобика» похоронили в долг 26 17.01.2023, 14:42

9,336

Все деньги семья потратила на еду и обмундирование при отправке в часть, где его обокрали.

В России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.

32-летний мужчина был мобилизован 27 сентября, а до этого работал бригадиром в цехе на предприятии по обработке мрамора. Все деньги, которые ему выплатила страна-агрессор, семья потратила на покупку еды и обмундирования при отправке его в часть, сообщает местное издание.

Через два месяца после мобилизации он почувствовал недомогание и в тяжелом состоянии был доставлен в инфекционную больницу, а еще через месяц, не приходя в сознание, умер.

После того, как Дузь заболел, его заставляли участвовать в строевой подготовке с температурой. Кроме того, у него украли телефон.

По словам родственников, у оккупанта был зафиксирован отек легких.

У россиянина остались жена и три сына. Свидетельство о смерти семья до сих пор не получила, зато им пришлось занять денег, чтобы похоронить мужчину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».