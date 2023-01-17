Для белорусов изменили условия пребывания в Казахстане 5 17.01.2023, 14:38

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Внесена поправка в законодательство.

В Казахстане изменились правила учета срока безвизового пребывания для граждан из стран ЕАЭС. В том числе — белорусов.

Теперь граждане стран ЕАЭС, которые приезжают в страну без визы, могут находиться в стране не более 90 дней в течение 180 дней.

Отметим, что ранее оговорка о 180 днях отсутствовала, то есть можно было выехать за границу, вернуться и срок в 90 дней отсчитывался с начала.

Постановление вступит в силу с 27 января этого. года.

Как писал сайт Charter97.org, в Беларуси изменились условия записи на подачу документов посредством курьерской доставки на польскую визу.

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