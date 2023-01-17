ВСУ одним ударом «закопали» 25 «вагнеровцев» в траншее под Соледаром 1 17.01.2023, 14:49

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фото: t.me/generalstaff_ua

Украинские военные сорвали вражескую атаку на свои позиции в городе.

Военные Сухопутных войск Украины уничтожили 25 «вагнеровцев» на Соледарском направлении. Почти 30 оккупантов находились в одной траншее.

Об этом сообщает пресс-служба 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

«Соледарское направление, 25 уничтоженных «вагнеровцев» в одной траншее», - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, благодаря прицельному огню артиллерии удалось сорвать вражескую атаку на позиции ВСУ.

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