На белорусском полигоне Лепельский замечены 150 единиц российской техники 9 17.01.2023, 14:48

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Опубликованы спутниковые снимки позиций россиян.

Российские военные продолжают прибывать на полигон Лепельский в Витебской области Беларуси. На данный момент там расположено более 150 единиц техники.

Сайт «Радыё Свабода» опубликовал снимки компании Planet Labs с полигона от 6 января.

Отмечается, что Лепельский — один из первых полигонов, на который начали прибывать эшелоны с российской техникой и военнослужащими после объявления совместных учений так называемой региональной группировки сил РФ и Беларуси.

На снимках можно увидеть множество техники, среди которой, вероятно, КамАЗы, танки и боевые машины пехоты. Также в восточной и западной части полигона можно увидеть два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.

Севернее от Лепельского расположена железнодорожная станция Заслонова, от которой через военный городок и лес идет дорога прямо к полигону. На вокзале видны два эшелона с вагонами и платформами для загрузки техники. По тени, которую она отбрасывает, журналисты сделали вывод, что это преимущественно танки или БМП. Также есть грузовики.

На спутниковом снимке видно, что часть техники была вывезена из гаражей на базы, где она хранится. Сравнив снимки, сделанные в период с 13 по 18 декабря 2022 года, журналисты сделали вывод, что гаражи используют для хранения БМП. Вероятно, на фото именно они.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Генштаб ВСУ считает, что под видом совместных «учений» Россия наращивает силы военной авиации в Беларуси.

Украинские военные не исключают, что из-за этого в Украине может быть больше воздушных тревог.

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