«Снимаю видео - а на меня выходит стадо оленей» 2 17.01.2023, 14:52

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Семья купила старый дом в Беловежской пуще и сделала усадьбу.

Наталья и ее муж купили старый дом в деревне Маковище в Беловежской пуще. Думали, что после ремонта перевезут сюда родителей, но не получилось. Тогда решили сделать агроусадьбу. Наталья рассказала, что деревня была почти заброшенной, а сейчас возрождается (туда даже провели газ!). Realt поговорил про то, в каком состоянии был дом, что пришлось переделывать, а еще об особенностях жизни в пуще и про пожилых соседей.

— Мы были самыми первыми, кто купил в этой деревне землю с государственного аукциона, — говорит Наталья. — Друг, который до нас купил участок в соседней деревне, рассказал нам, что есть такая деревня Маковище в Беловежской пуще — там можно купить какую-то земельку. Беловежская пуща — это бренд, где всегда хотелось остановиться. Здесь совершенно уникальный воздух: его хочется резать кусочками, упаковывать и увозить с собой, потому что надышаться им невозможно. Здесь энергетика простора, свободы. Деревня не скученная: лес с трех сторон, а с одной стороны поле. Я здесь ничего не боюсь, могу ходить в полной темноте.

Сейчас семья воспитывает детей-школьников, а когда они подрастут, думают, чтобы и самим переехать сюда жить на постоянку.

— Когда мы здесь появились в 2011 году, это была полностью заброшенная деревня. Местные жители — это пожилые люди около 80 лет. И было пару дач. По нумерации здесь 46 домов, но половины из них в реальности не существует.

Мы купили участок — построили дом, потом купили второй участок — построили еще один дом. И началось возрождение этой деревни. Нам удалось провести газ. Местные жители этого не хотели, нам пришлось их уговаривать. Дачники заборы покрасили, где-то окна поменяли. Местная власть асфальт по деревне провела, мусорные контейнеры поставили. Несколько семей приехали, чтобы жить здесь постоянно… Сами местные жители на нашей усадьбе продают яйца, творог, молоко.

Дом, который купили Наталья с мужем, строился после войны, в конце 40-х.

— Мы сохранили то, что могли сохранить, дом отреставрировали. Сняли обшивку и проверили все дерево. Утеплили и зашили заново. Внутри планировка дома осталась такой же, как и была. Как в обычной белорусской избе, здесь две части — основная комната и кухня. Холодные сени превратилась в теплую прихожую. Печки все мы оставляли и реставрировали. Они все рабочие. Мне кажется, что во всем Каменецком районе у всех одинаковые печки. Видимо, была какая-то семья печников, которая строила их по всей округе. Отопление здесь от теплого пола, есть инверторный кондиционер. Печки для уюта тоже используются. Сам дом стоит на фундаменте из местного камня.

Деревню не увидеть с трассы, она окружена лесом с трех сторон. А что там с дикими животными?

— Дикие животные боятся людей больше, чем мы их: волки едят людей только в сказках, лоси сами к людям тоже практически не выходят. Каждая встреча с ними — это ох! Перед новым годом, когда был такой хороший снежок, я отошла 30 метров от деревни, стою с телефоном и снимаю видео — а ко мне выходит большое стадо оленей. Постояли, посмотрели друг на друга и разошлись. Зубры в нашей части встречаются редко, они севернее. Хотя наш местный проводник говорит, что если поискать, то найти можно.

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