Гиркин: Медведчук должен быть повешен 8 17.01.2023, 15:00

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Игорь Гиркин-Стрелков

Миллиарды кремлевских средств были потрачены впустую.

Публикация статьи Медведчука о необходимости создания нового пророссийского движения в Украине вызвала критику и возмущение даже в РФ.

Более того, после провала предыдущего пророссийского проекта главаря «ОПЗЖ» террорист Игорь Стрелков-Гиркин требует устроить над Медведчуком большой судебный процесс за растрату и «распил» российских денег, которые Кремль выделял на пророссийскую агитацию в Украине.

По информации Гиркина, Медведчук потратил миллиарды российских средств в кооперации с генералами российской ФСБ и топ-чиновниками Кремля. Деньги были разворованы и бесцельно потрачены, поскольку никакой устойчивой пророссийской платформы в Украине за годы работы российские спецслужбы создать так и не смогли.

Об этом он пишет в своем Telegram-канале. Гиркин требует, чтобы после проведения судебного процесса и выявления всех деталей и подельников аферы кума Путина вокруг Украины его либо отправили на смертную казнь либо пожизненно посадили в российскую тюрьму.

«После этого Медведчук должен быть или повешен, или пожизненно определен на постоянное жительство как можно северо-восточнее. Меньшего эта гнида не заслужила», - пишет Гиркин.

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