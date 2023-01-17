Гиркин: Медведчук должен быть повешен

Гиркин: Медведчук должен быть повешен8
- 17.01.2023, 15:00
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Миллиарды кремлевских средств были потрачены впустую.
Публикация статьи Медведчука о необходимости создания нового пророссийского движения в Украине вызвала критику и возмущение даже в РФ.
Более того, после провала предыдущего пророссийского проекта главаря «ОПЗЖ» террорист Игорь Стрелков-Гиркин требует устроить над Медведчуком большой судебный процесс за растрату и «распил» российских денег, которые Кремль выделял на пророссийскую агитацию в Украине.
По информации Гиркина, Медведчук потратил миллиарды российских средств в кооперации с генералами российской ФСБ и топ-чиновниками Кремля. Деньги были разворованы и бесцельно потрачены, поскольку никакой устойчивой пророссийской платформы в Украине за годы работы российские спецслужбы создать так и не смогли.
Об этом он пишет в своем Telegram-канале. Гиркин требует, чтобы после проведения судебного процесса и выявления всех деталей и подельников аферы кума Путина вокруг Украины его либо отправили на смертную казнь либо пожизненно посадили в российскую тюрьму.
«После этого Медведчук должен быть или повешен, или пожизненно определен на постоянное жительство как можно северо-восточнее. Меньшего эта гнида не заслужила», - пишет Гиркин.