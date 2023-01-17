Путин на пороге бунта генералов Евгений Вильк

17.01.2023, 15:21

5,592

Конфликт в российских военных элитах разгорается прямо на глазах.

Если кто задумывается над общей стратегией Запада в нынешней войне, стоит напомнить фильм Hunter killer. Помните? Русский безумный военный министр решил устроить войну с США. Американские моряки и спец наз противодействуют как могут, но в открытую войну не вступают. Они до последнего надеются на русских коллег офицеров. И в фильме вера эта их, конечно, не подводит. Русские капитаны сами, в конце концов, устраняют безумца военного министра.

В общем, эта надежда вела и ведет в целом Запад. Надежда на то, что внешнее давление на путинский режим со стороны вооруженных сил Украины и со стороны экономических санкций будет нарастать, и приведут ко взрыву изнутри. Какая то группа элиты совершит переворот и избавится от путинского руководства.

Поэтому важно посмотреть на саму элиту и оценить риски и возможности для нее. Еня интересует в данном случае прежде всего военная элита, в руках которой само управление войной.

Тем более, что сейчас на наших глазах закончился или заканчивается второй большой этап войны.

Первый этап начался 24 февраля и иссяк окончательно в апреле.

Тогда путинское руководство рассчитывало непосредственно завоевать Киев и главные города Украины, создать собственное марионеточное правительство. Рассчитывало на победу в ее чистом и беспримесном виде. И на Запад, который вынужден будет признать новые реалии.

Военные элиты в этом случае ждал бы почет, награды и все возможные бонусы верных псов режима.

Эти планы провалились. Запад постепенно наращивал поддержку Украины. Разгром ее и взятие крупных городов не удались. ЗСУ оттеснили захватчиков со многих завоеванных в первые месяцы территорий. Но речь идет (шла) при этом о медленном наростании потенциала ЗСУ, которому противостояло в свою очередь наращивание и технического (в меньшей степени, но все же!) и чисто мобилизационного людского потенциала путинских войск.

На этом этапе войны главной надеждой путинской элиты были «переговоры» и «мирное соглашение». И на этих переговорах путинское руководство всячески настаивало, привлекая к ним правдами и неправдами разных иностранных посредников.

Надо понимать, что любой выход из войны ХОТЯ БЫ с сохранением Крыма, Луганской и Донецкой областей пусть хоть в границах на 24.02.2022 был бы объявлен Путиным победой. Понятие СВО - это ведь не только пропагандистская ложь о войне, это еще и идеальная формула для финального вранья о победе. СВО - это что то вроде рейда на чужую территорию. Вот как Израиль в сектор Газы, вторгся, прочистил и назад. Никто не объявлял официально о целях этой самой путинской «операции». «Какие надо - такие и цели». Это значит, что вполне можно остаться в финале этого реально проваленного на 100% похода просто при «своем» (т. е. при раннее, на начало войны, прихваченном чужом) и объявить о победоносном завершении компании! «Мы ИХ наказали и с честью завершили!». Потрепанные и смущенные генералы и полевые командиры в этом случае снова могли надеяться на бонусы. После победного парада не по Крещатику, но по Красной и Дворцовой площадям.

Победа или поражение в любой войне без потери своих территорий - - это дело интерпретации. А уж интерпретировать для себя ОНИ умеют а «победоносные» военные элиты получат звания и материальные приятности.

Период Суровикина - это и был их последней и отчаянно надеждой на переговоры. Они искренне надеялись, что варварскими ракетными обстрелами и погашением электричества в Украине, они вынудят к переговорам.

Подкрепляла их надежду западная помощь, которая остановилась долгое время на поставке оружия и техники более для обороны, чем для наступления. Раз дают только для обороны, - значат смирятся, в конце концов со стабилизацией фронта по украинским землям. И значит есть шанс на «победу» в их любой интерпретации.

Эти надежды улетучивались у НИХ постепенно из-за твердой позиции Украины и ее союзников на победу и отвоевание всех захваченных ранее территорий.

Точка в этих мечтах еще не поставлена. Но она тем ближе, чем ближе первые поставки тяжелых танков.

Военные элиты Путина сейчас должны понимать одно - их будущий прямой военный разгром и потерю первоначальных территорий, которые им уже никто не простит. Ни при какой интерпретации войны.

Их будущая судьба - либо самим попасть под точный выстрел Химарса вблизи фронта или быть уничтоженными как предатели своим руководством или их ловкими конкурентами смутного времени...

А люди ведь на войне растут. Не то, что лучше становятся, но растут, чувствуют свою силу и власть, возможность послать на смерть или оставить жизнь другому. Вчерашние робкие паркетные чиновники в погонах и повара - уголовники матереют.

Перед ними маячит все еще последняя возможность стать «героями нового времени», свалив верхушку, повинную в войне и объявить предателями их.

Игра страха и амбиций разгорается в российских военных элитах на наших глазах...

Евгений Вильк, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».