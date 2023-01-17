«Все попали в засаду»: ВСУ разгромили россиян под Бахмутом, получив доступ к секретным данным

«Все попали в засаду»: ВСУ разгромили россиян под Бахмутом, получив доступ к секретным данным1
- 17.01.2023, 15:34
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Подразделение «К-2» уничтожило ударную группу врага.
Подразделения ВСУ получили доступ к секретным переговорам российских военных под Бахмутом, целых 9 дней перехватывая их команды в радиоэфире.
На протяжении этого периода россияне понесли тяжелейшие потери и лишь спустя более чем неделю догадались перепрошить свои рации.
Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил волонтер Сергей Притула.
Выяснилось, что подразделение «К-2» 54-й ОМБр уничтожило российскую ударную группу и заметило, что один из российских военных потерял рацию шифрованной связи.
После этого украинские бойцы отправили беспилотник, который с помощью специальных клещей захватил рацию и унес ее к украинским военным. Таким образом ВСУ на протяжении целых 9 дней прослушивали переговоры россиян об их атаках, каждая из которых попала в засаду украинской армии. Притула отмечает, что на протяжении девяти дней россияне не догадались перепрошить связь, не защитив себя от прослушки.
«Эти пентюхи не перепрошили связь, поэтому наши еще 9 дней слушали секретные разговоры оккупантов. И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов», - отметил он.
На этом участки фронта российская армия воюет силами ЧВК «Вагнера».
В свою очередь, один из украинских военных отметил, что россияне погибали на данном участке фронта в промышленных масштабах и несли колоссальные потери.