«Чувствую себя финансово неуверенным, чтобы сделать предложение девушке» 3 17.01.2023, 15:39

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Белорус с зарплатой выше средней оказался в необычной ситуации.

Евгений — 30-летний минчанин, который, как он сам говорит, не страдает из-за отсутствия денег, но все равно тревожится из-за финансовых вопросов, потому что готовится сделать предложение своей девушке. Вместе с психологом журналисты onliner.by разбирались, как поступить.

— Вообще, я понимаю, что моя ситуация и волнение могут показаться странными. Я иногда сам понимаю, что моя проблема надуманная и это просто излишняя тревожность, — говорит Евгений.

Через пару недель мужчина собирается сделать предложение своей девушке, с которой встречается больше трех лет.

— Мы изначально не спешили жениться, присматривались друг к другу и достаточно серьезно обсуждали все вопросы, которые касались денег. Я понимаю, что, когда мы станем семьей, это потребует от меня больших финансовый вливаний. В принципе, у меня зарплата немного выше средней по Минску, больше 3000 рублей, у девушки тоже хорошая работа и нормальный доход. Так что проблем, что нет денег на что-то, мы не испытывали.

Но сейчас в какие-то моменты я чувствую себя финансово неуверенным и даже однажды поймал себя на мысли: может, сделать предложение ближе к лету, чтобы накопить чуть больше денег? Хочется нормально все спланировать, чтобы не брать кредиты и не волноваться, что я недостаточно зарабатываю. Вопрос вот в чем: это моя излишняя тревожность или обычное волнение накануне важного события и у остальных бывает так же?

Психолог Ирина Тишкевич говорит, что ситуация, которую описывает Евгений, кажется довольно естественной. Прежде чем ввязаться в какое-то дело, мы внутренне сверяемся с количеством энергии, свободного времени и желания внутри. То есть оцениваем все с точки зрения подъемности и желанности того или иного события.

— Если дебет с кредитом сходится, то мы приобретаем, начинаем или планируем что-то. Если есть какие-то сомнения, то размышляем. Что, видимо, и происходит с нашим читателем.

Возможно, Евгений, фантазируя о семье, замечает в своей идее что-то затратное или более затратное, чем ему казалось вначале, и опасается попасть в ситуацию, когда придется признать, что ему не хватает. Так, однажды мой знакомый мне рассказывал, что попал в такую историю: он пригласил девушку в ресторан, а когда принесли счет, оказалось, что он забыл свой кошелек. Тогда счет оплатила девушка, но чувства, которые он испытал, ему запомнились, и теперь перед каждым походом он проверяет свой кошелек и старается заранее прицениться к посещению какого-либо места.

Если вернуться к Евгению, то для начала надо признать, что нормально испытывать волнение в такой ситуации, правда, не совсем понятно, по поводу чего это волнение.

— Если насчет стоимости свадьбы, то свадьбу многие пары могут планировать через полгода или даже год после предложения, то есть у двух партнеров есть время на подготовку с учетом их пожеланий. Если речь идет о жизни вдвоем и большем вкладе в семейный быт, то здесь все зависит от ваших договоренностей. По логике жизнь в паре может быть дешевле до определенного момента, так как бытовые расходы и прочие оплаты могут быть разделены, например, пополам.

Здесь важно прояснить, какого рода партнерство видится вам обоим, чего от вас будет ожидать ваша будущая жена и согласны ли вы с этим.

Лучше о семейном бюджете договариваться заранее, чтобы это не было неприятным сюрпризом в будущем.

Бывает, что тревога о деньгах скрывает под собой сомнения другого рода — например, достаточно ли я взрослый и ценный, чтобы не разочаровать партнера. Это выводит нас в несколько другую область — область неуверенности в том, что мы сможем выдержать в пространстве близости, ситуации, когда мы несовершенны и можем не соответствовать ожиданиям другого. А это уже другая история.

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