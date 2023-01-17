Белорусы прячут деньги в квадратные метры 2 17.01.2023, 15:49

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От государства в том числе.

За большими цифрами по сделкам с недвижимостью стоят реальные истории белорусов. И не всегда обычные. Белорусы не только улучшают жилищные условия – немалое количество людей просто прячет деньги в квадратные метры. От государства в том числе, пишет «Белсат».

Всё – на родителей

Разговорились недавно с приятелем. Виктор (имя изменено) из тех, что решил оставаться в Беларуси, пока тут в принципе возможно выживать. Он один у родителей, им чуть за 60, пенсии покрывают только лекарства и коммуналку. Если Виктор с женой и детьми уедут, родители останутся без поддержки. Да, можно высылать им на продукты, но это пока.

– Ситуация разворачивается так, что денежные переводы в момент окажутся замороженными, а границы – закрытыми, – пессимистично прогнозирует Виктор. – Забрать родителей не получится, они отказываются переезжать. Да и я, если переберусь в Польшу, не факт, что смогу всех содержать. Пока бизнес налажу, буду только вкладывать и проедать запасы.

Запасы есть. Бизнес в Беларуси – тоже, хватает, чтобы не бедствовали и семья Виктора, и его родители.

– Но ты понимаешь, могут же в любой момент прийти с предложением задонатить или сесть. И лучше не иметь в свободном доступе (на счетах) ничего сверх откупных.

Пока что – Виктор в это верит скорее от безвыходности – самым надежным способом иметь и не иметь сбережения остается вложить их в недвижимость, которую не конфискуют. Поэтому он купил одну квартиру матери, сейчас в процессе покупки квартиры на отца.

– Это однокомнатные в Минске, обе у метро, с хорошим ремонтом. Буду сдавать. Там доходность совсем невысока, но это постоянные поступления для родителей. Такой запасной вариант на случай, если мы все же будем вынуждены уехать и оставить их тут…

То, что строится в кредит, не конфискуют?

У Елены (имя изменено) своя туристическая компания. Уезжать женщина не хочет, хотя тоже чувствует угрозу.

– Мои друзья отсидели сутки в 2020-м, меня пока не трогали. Каждый день теперь как вызов. Правила ведения бизнеса изменились, угроза, что придут, не исчезает. Но если смотреть только на факты, у меня все хорошо. Доходы хорошие.

Елена говорит, что ее можно считать оптимисткой.

– Стараюсь жить сейчас, но, конечно, думаю о будущем. И верю, что лет через пять все наладится. Просто верю и все. Я, конечно, оптимист, но не дура. Поэтому, как и все мои знакомые, озабочена сохранением заработанного. Строю сейчас три квартиры. Одну для себя, две под аренду и потом под перепродажу. Ту, что для себя, строю в кредит – так у налоговой будет меньше вопросов. Те, что на перепродажу, оформлены на маму. Если что, то, что строится в кредит, сложней конфисковать, сдача моей в 2024-м. Ну и маму, надеюсь, не будут обдирать.

Пока – в офисную

Валентин живет в Бресте. И тоже считает, что вложения в квадратные метры – правильное решение. Но в перспективы стабильной цены на квартиры он не верит. И считает, что деньги должны работать.

– Тоже рассматривал вариант покупки квартир под сдачу. Но сейчас арендных строится слишком много, а арендаторы не размножаются. Деньги должны работать. Так что я построил два небольших коммерческих помещения в растущем районе в Минске с хорошей проходимостью, под торговлю. Одно уже снял секонд. Самое живучее в смутные времена – секонды, аптеки и зоомагазины. Ну и в Минске с доходами все-таки у людей получше перспективы.

Валентин не опасается конфискации.

– Я ни на какие митинги не ходил, нигде ничего не писал. Подозревал, чем все кончится. Так что сейчас сплю спокойно. Бизнес у меня небольшой, но тоже из тех, что всегда будет нужен, мне хватает. Квартирку в Бресте для себя построил. Конечно, я бы хотел расширения бизнеса, выхода на Минск. Но пока опасно привлекать внимание. Сейчас, мне кажется, нужно меньше дергаться. Вложился и жду, наблюдаю.

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