Посольство Украины направило МИД Беларуси ноту протеста 1 17.01.2023, 15:59

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Пропаганда на БТ пробила очередное «дно».

Посольство Украины в Минске направило в МИД Беларуси ноту протеста из-за показанного в эфире гостелеканала «Беларусь 1» сюжета с обвинениями украинских дипломатов в «вербовке иностранных боевиков». Об этом сообщил 17 января посол Украины в Беларуси Игорь Кизим на своей странице в Facebook.

В программе «Катюшин расчет», который показали по телевизору 16 января, рассказывалось, что белорусские силовики задержали гражданина Грузии Георгия Зиракашвили, который якобы оказался в Беларуси, чтобы «присоединиться к украинской армии и отправиться на войну». Автор сюжета — Екатерина Тихомирова, которая приехала в Беларусь в конце 2019 года из Калининграда — обвинила посольство Украины в Минске в «вербовке иностранных боевиков».

Игорь Кизим назвал выпуск «очередным дном белорусской пропаганды».

— Не буду пересказывать весь бред этого «сюжета», его легко найти на YouTube. Скажу сразу, посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ. Вкратце суть в том, что этот «автор» утверждает, что посольство якобы является «вербовочным центром» для отправки «наемников» в Украину. Для «подтверждения» этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы «повоевать» там, и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно слова грузина о его желании, пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное ложь, манипуляции и лицемерие, — написал посол Украины.

В Минске задержали гражданина Грузии, который хотел поехать воевать за Украину. На БТ обвиняют в вербовке посольство

По мнению Игоря Кизима, показанный сюжет — «очередной всплеск антиукраинской истерии на ведущем госканале белорусского телевидения и поиск так называемых компрометирующих материалов для провокаций против посольства и его сотрудников».

— Вопрос — какой смысл во всей этой лжи, манипуляциях и лицемерии для белорусской стороны? Я еще могу понять российский интерес, но белорусский… Как тут не вспомнить о прошлогодней кгбешной «операции» по «выявлению шпионов» среди сотрудников посольства, (причислили даже наших охранников), в которой очень сильно торчали фсбешные «уши», — написал посол.

Игорь Кизим также подчеркнул, что на белорусском государственном телевидении «лицемерно» не сообщают о жертвах российской военной агрессии.

— Почему бы не рассказать о гибели 44 людей (в том числе 5 детей) от одного ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре 14 января. Почему так «громко» молчат об этом преступлении рашистов представители белорусских госСМИ? Попробую ответить. Для этого надо быть честным журналистом, а не продажным «пропагандистом» на подтанцовках у своих российских кураторов. А еще думать и хорошо знать материал, — отметил посол.

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