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ВСУ разбили россиян под Бахмутом и Соледаром

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  • 17.01.2023, 16:17
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ВСУ разбили россиян под Бахмутом и Соледаром
Фото: Anadolu

Ликвидированы десятки оккупантов.

Украинские пограничники остановили штурм, который россияне пытались осуществить на Донбассе. Ликвидированы десятки оккупантов.

Показаны кадры эффективной работы украинских защитников из разных подразделений в районе Бахмута и Соледара. Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на Донбассе.

Тelegram-канал «СтратКом ВСУ» опубликовал видео уничтожения врага во время попытки прорвать оборону.

Украинские пограничники в районе Бахмута отразили атаку взвода оккупантов. Россияне пытались штурмом взять передовые позиции, но получили ответный стрелковый и минометный огонь. На захватчиков сбросили гранаты с беспилотника. Как итог - 12 россиян убиты, примерно 17 ранены.

Кроме того, прицельным огнем артиллерии сорвана вражеская атака на позиции ВСУ на Соледарском направлении.

Там продуктивно поработали бойцы 45-й  ОАБр. В одной траншее они демилитаризовали 25 «вагнеровцев». Кадры опубликовал телеграм-канал ГПСУ.

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