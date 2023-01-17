Жительница Лунинецкого района пошла с топором на милиционера 8 17.01.2023, 16:18

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иллюстрационное фото

Она хотела «отбить» сына.

Жительница Лунинецкого района пыталась «отбить» у сотрудников отдела внутренних дел сына, который совершил административное правонарушение. Как сообщили в прокуратуре, на нее завели уголовное дело.

«Согласно материалам уголовного дела, 52-летняя женщина 4 декабря 2022 года при задержании ее сына с целью доставления в РОВД для выяснения обстоятельств совершенного административного правонарушения пыталась воспрепятствовать действиям правоохранителя. Обвиняемая нанесла ему удары руками и ногами, чем «причинила побои», замахивалась топором, а также «повредила его форменное обмундирование», — заявили силовики.

На женщину завели уголовное дело. Ей инкриминировано «применение насилия к сотруднику органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности». Прокурор Лунинецкого района санкционировал в отношении жительницы района избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

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