Пионтковский: Украина получит самолеты и ракеты дальнего действия 1 17.01.2023, 16:31

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Андрей Пионтковский

В январе Запад примет важное решение о военной помощи Украине.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что во время очередной встречи в формате «Рамштайн» военные союзники Украины сделают бонусы по самолетам и ракетам дальнего действия.

«Мне кажется, что с танками уже все озвучено. Все табу сняты. То, что просил Залужный, за последние недели в разных вариантах было обещано, поэтому я жду как приятную неожиданность от «Рамштайна» самолеты и ATACMS», – сказал эксперт в интервью Роману Цимбалюку.

По мнению политолога, прежде всего должно быть продвижение по самолетам, ведь Украине еще до сих пор не поставлены «МиГ-29», которые поляки уже давно порывались передать, но какие-то бюрократические процедуры НАТО не позволили им это сделать.

«Ну, а где самолеты, там и обещанные англичанами крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow дальностью до 400 км. Вот в этом направлении я жду бонусов, а основное ядро 9-го пакета «Рамштайна» – это пакет генерала Залужного, который он ранее озвучивал», – отметил Пионтковский.

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