«Для многих это остановка работы» 2 17.01.2023, 16:47

2,878

Жители Пружан рассказали, как справляются без воды.

Уже второй день почти 19 тысяч жителей Пружан, что в Брестской области, живут без воды. По предварительной информации, причиной аварии стала поломка одной из помп. РОЧС обещал возобновить подачу воды 17 января в 10.00. Однако этого не произошло: срок перенесли на вечер. Местные жители рассчитывают, что останутся без воды еще на несколько дней. Журналисты «Зеркала» спросили, как они справляются.

Анастасия живет в частном доме в Пружанах. На ее улице вода пропала вчера только вечером, поэтому она успела немного запасти. Но у большинства горожан, по ее словам, воды нет со вчерашнего утра.

— В квартирах туалеты не работают, их специально «отключили». По городу расставляют биотуалеты. Сады не работают вообще, школы — сокращенно, на «сухом пайке». Нет же совсем никакой воды. Мне в этой ситуации особенно жаль пенсионеров и инвалидов, им нужна помощь в такие дни. Подвоз воды организован исправно, но туда нужно приходить со своей тарой, а сколько пенсионер может унести с собой? — беспокоится девушка.

Парикмахер Ирина из Пружан признается, что для нее такая авария — это полная остановка работы. Ей приходится отменять заказы.

— Слышала, что вода не появится до пятницы, — делится жительница Пружан. — Точные причины всего этого не особо нам оглашают. Ходит информация, что на пружанских очистных забилась канализация и поэтому отключили воду.

Утром Ирине позвонили из детского сада, куда ходит ее ребенок, и сказали, что не смогут принять детей. А в школе попросили забрать сына, ученика начального класса, сразу после уроков: время занятий сократили и отменил продленку.

— В туалет дети ходят на улицу. Сегодня с собой сказали положить влажные салфетки и питье: водичку или чай в термосе, — добавляет Ирина.

Еще одна собеседница Ольга рассказала, что классный руководитель ее ребенка предупредил: завтра, 18 января, уроки в школе отменяются полностью. Вместо этого, планируется, что дети будут учиться в субботу. Кроме того, у пружанки возникли проблемы с плановым посещением врача в поликлинике:

— К врачам только экстренно. Мне лично пришлось отложить прием, который нужен и планировался давно. Очень хотелось бы, чтобы все решилось максимально быстро. Я вообще не понимаю, как в 21-м веке можно так надолго оставлять весь город без воды, — рассуждает женщина.

Ольга говорит, что за водой приходится стоять в большущих очередях. А на город, по ее словам, точек не хватает (исходя из данных коммунальщиков на сегодня, всего организовано 11 пунктов подвоза воды).

— Нам вчера привезли, я не достояла, уже не могла детей столько одних дома держать. Сегодня в списке нашего района нет. Воду поэтому покупаю, — считает Ольга.

О том, когда появится вода, пока неизвестно. Брестский облисполком обещает запустить водоснабжение уже во вторник вечером. Пружанские коммунальщики, которым звонят местные, точной даты не называют. Об этом говорит Дмитрий, который несколько раз набрал в службу 115:

— Мне ответили, что не знают, когда дадут воду. Вообще уже по городу ходят слухи, что воды не будет минимум до конца недели.

— Да, в городе ходят слухи о «серьезной поломке» и о том, что починить ее смогут лишь через три дня, — добавляет Анастасия.

— В целом, надежда пропадает, что вода появится сегодня, — заключает Ольга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».