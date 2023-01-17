«Племя в резиновых шлепках»: эксперт оценил вероятность новой мобилизации в РФ 3 17.01.2023, 17:16

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Западные издания пишут, что Кремль хочет призвать еще полмиллиона россиян.

Эксперт украинского «Центра оборонных стратегий» Виктор Кевлюк оценил вероятность мобилизации в РФ еще 500 тысяч военных для продолжения войны против Украины. О новой волне мобилизации писало издание The Wall Street Journal.

«Вопрос — что происходит с этим ресурсом дальше. Учебно-материальная база российских ВС способна «проглотить» примерно 100-120 тысяч. Учитывая, что они развернули уже в 16 университетах курсы подготовки младших офицеров - пусть это будет еще 8-10 тысяч. Набирается 130 тысяч, пусть максимум - 150 тысяч», — подчеркнул Виктор Кевлюк в интервью РБК-Украина.

Эксперт обратил внимание на то, что у оккупантов возникнет вопрос: куда девать еще 350 тысяч.

«Сомнительно, что они влезут в пункты постоянной дислокации. Я не слышал и не видел оценок, что на такое количество людей есть запасы пищи, горючего, одежды, экипировки. Это племя в резиновых шлепках и спортивных костюмах должно быть? Они формально будут оформлены как военнослужащие. Что делать дальше, куда их поселить? Не получится запихнуть в казарму, в которую помещается 200 человек, две тысячи», — отметил Кевлюк.

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