ВСУ точным ударом из дрона уничтожили российский танк 1 17.01.2023, 17:57

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Видеофакт.

Повредить танк точным сбросом гранаты из переделанного гражданского беспилотного аппарата довольно сложно – очень толстая броня. Разве что тяжелой противотанковой кумулятивной гранатой, которую может нести достаточно большой дрон.

Но телеграмм-канал «Оперативный ВСУ» опубликовал видео, на котором танк российских оккупантов уничтожен именно таким способом.

На видео показано, как кумулятивная граната, попав в машину, взорвалась, после чего танк загорелся. Обычно на этом в таких ситуациях все завершается – пожар утихает, танк получает большее или меньшее повреждение.

Но в данном случае танк взорвался – вспышка закрыла почти все поле осмотра камеры БПЛА. Скорее всего, детонировали его собственные боеприпасы.

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