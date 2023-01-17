ВСУ точным ударом из дрона уничтожили российский танк

ВСУ точным ударом из дрона уничтожили российский танк1
- 17.01.2023, 17:57
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Видеофакт.
Повредить танк точным сбросом гранаты из переделанного гражданского беспилотного аппарата довольно сложно – очень толстая броня. Разве что тяжелой противотанковой кумулятивной гранатой, которую может нести достаточно большой дрон.
Но телеграмм-канал «Оперативный ВСУ» опубликовал видео, на котором танк российских оккупантов уничтожен именно таким способом.
На видео показано, как кумулятивная граната, попав в машину, взорвалась, после чего танк загорелся. Обычно на этом в таких ситуациях все завершается – пожар утихает, танк получает большее или меньшее повреждение.
Но в данном случае танк взорвался – вспышка закрыла почти все поле осмотра камеры БПЛА. Скорее всего, детонировали его собственные боеприпасы.