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В Россонском районе на вальщика леса упало дерево

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  • 17.01.2023, 18:47
В Россонском районе на вальщика леса упало дерево

Он попал в реанимацию.

На вальщика леса в Россонской области упало дерево. 40-летний мужчина находится в реанимации, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД.

16 января в 14.35 в милицию в Россонах из больницы поступило сообщение, что к ним бригадой скорой помощи из леса возле деревни Юховичи с множественными травмами доставлен житель агрогородка Клястицы.

Выяснилось, что травмы 40-летний мужчина получил на работе во время валки леса. Несчастный случай произошел около полудня — на мужчину упало дерево. Его доставили в реанимацию Полоцка.

Проводится проверка.

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