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До +9 ожидается в Беларуси в среду

  • 17.01.2023, 19:07
До +9 ожидается в Беларуси в среду

Временами пройдут дождь и мокрый снег.

Дождь и гололедица ожидаются в Беларуси 18 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Временами пройдут дождь и мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами по востоку порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем - от 3 до 9 градусов тепла.

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