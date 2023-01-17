В Минске временно закрылся Prime Hall 1 17.01.2023, 19:16

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Администрация концертного зала ссылается на «технические причины».

«С 15 января 2023 года Prime Hall временно приостанавливает свою деятельность по техническим причинам», - такое сообщение появилось на сайте столичного концертного зала.

О дальнейшей судьбе любимого минчанами места проведения концертов будут сообщать дополнительно. Ближайшее мероприятие, которое было запланировано на 3 февраля, перенесено в к/з «Минск».

Зал работает в торговом центре «Замок» с 2014 года, за это время в нем выступало множество белорусских и зарубежных артистов.

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