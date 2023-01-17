закрыть
17 января 2023, вторник, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске временно закрылся Prime Hall

1
  • 17.01.2023, 19:16
  • 2,380
В Минске временно закрылся Prime Hall

Администрация концертного зала ссылается на «технические причины».

«С 15 января 2023 года Prime Hall временно приостанавливает свою деятельность по техническим причинам», - такое сообщение появилось на сайте столичного концертного зала.

О дальнейшей судьбе любимого минчанами места проведения концертов будут сообщать дополнительно. Ближайшее мероприятие, которое было запланировано на 3 февраля, перенесено в к/з «Минск».

Зал работает в торговом центре «Замок» с 2014 года, за это время в нем выступало множество белорусских и зарубежных артистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип
Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип