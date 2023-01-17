Тихановская в Давосе: Мы хотим, чтобы мир разделял белорусский народ и режим Лукашенко 15 17.01.2023, 19:46

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По ее словам, большая часть населения Беларуси поддерживает Украину.

Светлана Тихановская в ходе дискуссии о безопасности в Европе на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что белорусы не хотят становиться врагами украинцев из-за решений Лукашенко. По ее словам, большая часть населения Беларуси за Украину, передает reform.by.

«Мы не хотим становиться врагами из-за ужасных решений нелегитимного Лукашенко», — сказала Тихановская в ответ на просьбу прокомментировать возможное новое наступление на Украину с севера.

Она напомнила, что с начала войны в феврале прошлого года белорусы информировали украинскую сторону о передвижении войск в Беларуси, а «рельсовые партизаны» нарушали системы управления железной дорогой, чтобы задержать российские эшелоны.

Она подчеркнула, что Лукашенко предоставляет территорию Беларуси для российской авиации и тренировки российских подразделений. Тихановская подчеркнула, что белорусская армия не хочет погибать или убивать на украинской территории. Лукашенко знает, что белорусы и украинцы не хотят быть врагами, и поэтому он опасается отправлять белорусских военных в Украину.

По ее мнению, присутствие российских военнослужащих в Беларуси преследует цели контроля страны, а также оттягивания украинских сил от горячих точек на востоке Украины за счет создания угрозы с севера. Задача не допустить этого нападения.

«Мы хотим, чтобы мир разделял белорусский народ и режим Лукашенко», — добавила она.

В ходе дискуссии у Тихановской также спросили, может ли она спрогнозировать, когда уйдет Лукашенко.

«Я не могу сделать такой прогноз, но я могу сказать, что мы должны сделать все, чтобы это произошло как можно быстрее», — ответила она, поблагодарив мир за поддержку демократических устремлений белорусов.

В ходе дискуссии Тихановская также назвала Литву и Польшу примером лидерства. По ее мнению, эти страны наглядно демонстрируют, что нужно делать, когда враг стучится в ваши двери. Она выразила благодарность лидерам Литвы и Польши за возможность для белорусов участвовать в этой системе безопасности, а также за открытые двери за всех, кто ищет безопасности и поддержки.

Сегодня в Давосе Светлана Тихановская приняла участие в дискуссии «В защиту Европы» вместе с президентами Польши, Литвы, Северной Македонии и главой МИД Испании.

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