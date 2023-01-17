Дуда: Россия должна потерпеть поражение, иначе они начнут новую войну 11 17.01.2023, 19:52

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Анджей Дуда

Виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Россия не может выйти из войны, которую она развязала в Украине с «чистым лицом» и ощущением, что она что-то выиграла.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января, пишет Rzeczpospolita.

«Чтобы это было безопасно для мира, Россия должна потерпеть поражение в этой войне. Они не могут выиграть эту войну, потому что скоро начнут новую, в этом нет никаких сомнений», – заявил Дуда в беседе с журналистами.

В своем официальном выступлении Дуда заявил, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности.

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