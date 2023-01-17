Управлять всеми белорусскими архивами назначили генерала 17.01.2023, 20:05

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Олег Воинов

После нападения России на Украину его родственники из Днепра записали видеообращение к нему.

Среди сегодняшних кадровых назначений Лукашенко обращает на себя внимание то, что руководить департаментом архивов и делопроизводства Министерства юстиции назначили Олега Воинова. До этого он руководил Национальным историческим архивом, пишет «Наша Нiва».

Впрочем, несмотря на предыдущее место работы, профессиональным архивистом Олега Воинова назвать сложно. На управление историческим архивом он был «брошен» только в мае 2022 года, а до сих пор всю свою карьеру делал в армии, и не без успеха. Последнее его место работы на военной службе — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества, а воинское звание — генерал-майор.

Уволили Олега Воинова с воинской службы не за какие-то грехи, а по возрасту. В марте 2022-го ему исполнилось 55 лет — а это для военных с его званием предельный срок. По закону срок службы, правда, может продлеваться Лукашенко, но в случае Воинова он это делать почему-то не посчитал нужным.

Однако и в опалу отставной генерал не попал, просто ему нашли применение в другой отрасли — как известно, бывшие военные сейчас в цене для того, чтобы «наводить порядок» в понимании режима, в гражданских сферах. Министр юстиции, непосредственный нынешний начальник Воинова, кстати, тоже генерал-майор, бывший высокопоставленный функционер из Внутренних войск.

О том, что Воинов на посту директора отдельного архива долго не задержится, а ему собираются поручить всю архивную отрасль, говорили, кстати, сразу после его официального назначения. Предыдущему директору Департамента по архивам и делопроизводству Виктору Курашу, также во фронде относительно режима не замеченному, просто решили перед выходом на пенсию дать отметить, находясь в должности, 100-летие архивной службы Беларуси.

Интересный штрих из биографии Олега Воинова — он родился в украинском Днепропетровске (ныне Днепр). Его родственники и сейчас живут там, а после нападения России на Украину записали видеообращение к своему родственнику, призывая его не воевать против родины самому и повлиять на свое командование. Однако это обращение никакого влияния на него не оказало.

Насколько известно, сам украинец Воинов в войне России против Украины на российской стороне, а захват российскими войсками территорий на юге и востоке Украины воспринимает как их «освобождение». Вместе с другими высокопоставленными белорусскими военными Олег Воинов внесен в один из санкционных списков Евросоюза.

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