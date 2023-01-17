Глава МИД Британии: Лондон будет поддерживать Украину до победы 2 17.01.2023, 20:08

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Джеймс Клеверли

Военная помощь ВСУ будет усиливаться.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что британское правительство будет поддерживать Украину до победы в войне с Россией. Он добавил, что будущая военная поддержка будет «неизменно развиваться».

«Сообщение, которое мы посылаем Владимиру Путину и, честно говоря, всем, кто хочет его услышать, заключается в том, что мы взяли на себя обязательство поддерживать украинцев до тех пор, пока они не одержат победу», — сказал Клеверли в комментарии CNN.

Министр не стал уточнять, что может включать будущая военная поддержка Украины, но заявил, что она «развивается, и неизбежно будет продолжать развиваться».

Он напомнил, что военная поддержка постоянно пересматривается на протяжении всей войны, отметив, что «в прошлом году мы не говорили о танках и не говорили о тяжелой артиллерии».

«Это то, что им нужно для выполнения работы. Это то, что мы собираемся поставлять. И мы собираемся поставлять современную тяжелую военную технику и боеприпасы, чтобы они могли должным образом защищаться», — сказал он.

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