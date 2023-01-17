Глава МИД Британии: Лондон будет поддерживать Украину до победы

Глава МИД Британии: Лондон будет поддерживать Украину до победы2
- 17.01.2023, 20:08
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Военная помощь ВСУ будет усиливаться.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что британское правительство будет поддерживать Украину до победы в войне с Россией. Он добавил, что будущая военная поддержка будет «неизменно развиваться».
«Сообщение, которое мы посылаем Владимиру Путину и, честно говоря, всем, кто хочет его услышать, заключается в том, что мы взяли на себя обязательство поддерживать украинцев до тех пор, пока они не одержат победу», — сказал Клеверли в комментарии CNN.
Министр не стал уточнять, что может включать будущая военная поддержка Украины, но заявил, что она «развивается, и неизбежно будет продолжать развиваться».
Он напомнил, что военная поддержка постоянно пересматривается на протяжении всей войны, отметив, что «в прошлом году мы не говорили о танках и не говорили о тяжелой артиллерии».
«Это то, что им нужно для выполнения работы. Это то, что мы собираемся поставлять. И мы собираемся поставлять современную тяжелую военную технику и боеприпасы, чтобы они могли должным образом защищаться», — сказал он.