Путин назвал неожиданными санкции за войну против Украины 3 17.01.2023, 20:31

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Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.

Санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину, включая заморозку резервов ЦБ и массовый уход иностранных компаний, стали сюрпризом для президента Владимира Путина, передает The Moscow Times.

Риски, с которыми столкнулась экономика в 2022 году, «возникли в значительной степени неожиданно», заявил Путин во вторник на совещании с членами правительства.

«Мы их не знали и не понимали, и, тем не менее, мы через них прошли», - признался президент, уточнив, что имеет в виду «финансовые, бюджетные, структурные и логистические» риски.

«Отработали мы весьма достойно», - похвалил Путин себя и министров, добавив, что следующий год будет «лучше» с точки зрения рисков для экономики.

По оценкам X-Compliance, на конец 2022 года почти 3 тысячи компаний и 4,8 тысячи российских граждан стали фигурантами санкционных списков — вдвое больше, чем годом ранее.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 11,2% занимаются научными исследованиями и разработками, 8,1% — оптовой торговлей, 6,5% — оказанием финансовых услуг, 4,3% — производством компьютеров, электроники и оптики, 4,2% — производством транспортных средств и оборудования.

По итогам 2022 года российский ВВП упал на 2,5%, сообщил Путин на совещании с кабмином. Он подчеркнул, что масштабы рецессии оказались значительно меньше прогнозов.

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