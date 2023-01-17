ГУР о вероятном вторжении со стороны Беларуси: Оккупанты будут уничтожены

ГУР о вероятном вторжении со стороны Беларуси: Оккупанты будут уничтожены2
- 17.01.2023, 20:40
За ситуацией в Беларуси ведется постоянное наблюдение.
Украинские военные ведут разведку в Беларуси, так как существует вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории нашей страны.
Об этом сообщает Telegram Министерства обороны Украины.
В украинской разведке считают, что возможное повторное вторжение россиян маловероятно. Но за ситуацией в Беларуси ведется постоянное наблюдение.
«Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении. Украину со стороны Беларуси — это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий», - заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.
По его словам, именно учения российских военных вызывают наибольшее внимание разведки. Однако если оккупанты все же попытаются прорваться на территорию Украины — они будут уничтожены.