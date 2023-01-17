Bloomberg: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot

Bloomberg: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot2
- 17.01.2023, 20:49
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Нидерланды уделяют приоритетное внимание военным поставкам в Украину.
Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot в Украину, присоединяясь к США и Германии в укреплении военного арсенала Украины важнейшими средствами противовоздушной обороны для борьбы с российским вторжением.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источники издания, знакомые с вопросом военной помощи и говоривших на условиях анонимности, заявили, что правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о размещении системы.
При этом в правительстве Нидерландов заявляют, что постоянно обсуждают военную поддержку Украины.
«Нидерланды постоянно рассматривают возможность военной поддержки Украины», - заявила представитель Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.
По ее словам, Нидерланды уделяют приоритетное внимание военным поставкам в Украину. При этом она не сообщила подробностей о конкретных системах вооружения или поставках.