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Bloomberg: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot

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  • 17.01.2023, 20:49
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Bloomberg: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot

Нидерланды уделяют приоритетное внимание военным поставкам в Украину.

Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot в Украину, присоединяясь к США и Германии в укреплении военного арсенала Украины важнейшими средствами противовоздушной обороны для борьбы с российским вторжением.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания, знакомые с вопросом военной помощи и говоривших на условиях анонимности, заявили, что правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о размещении системы.

При этом в правительстве Нидерландов заявляют, что постоянно обсуждают военную поддержку Украины.

«Нидерланды постоянно рассматривают возможность военной поддержки Украины», - заявила представитель Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.

По ее словам, Нидерланды уделяют приоритетное внимание военным поставкам в Украину. При этом она не сообщила подробностей о конкретных системах вооружения или поставках.

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