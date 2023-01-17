В Германии задержали Грету Тунберг 43 17.01.2023, 21:13

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Она протестовала против добычи бурого угля на месте выселенной деревни.

Во время акции протеста против добычи бурого угля на месте выселенной деревни Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия во вторник была задержана известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом пишет газета Welt.

Около 70 климатических активистов во вторник собрались возле карьера буроугольной шахты Гарцвайлер и были оцеплены полицией. Когда они направились к карьеру, полиция применила спецсредства.

Тунберг была в этой группе демонстрантов. На фотографиях видно, что позже ее забрали сотрудники полиции. Фотограф агентства dpa заметил, что Тунберг остановили трое полицейских за 50 метров, чтобы провести личный досмотр.

Известную на весь мир активистку видели незадолго до этого на демонстрации в защиту климата, которая началась в соседней деревне Кайенберг. По сообщениям полиции, люди откололись от этого протестного шествия и направились к Лютцерату и карьеру. Это и привело к столкновениям с полицией.

Ситуация в деревне Лютцерат обострилась в начале месяца. Накануне произошел снос выселенной деревни в связи с планами концерна RWE расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер.

Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна. Вместо них там появились экологические активисты.

Согласно постановлению судов нескольких инстанций, деревня должна быть полностью освобождена от находящихся в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, которые в течение января перекрывали дороги, ведущие к Лютцерату, баррикадировались в опустевших домах и поджигали ограждения.

На этой неделе полиция начала операцию по удалению активистов и сносу зданий. В RWE отмечают, что использование территории Лютцерата «необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций топливом в разгар энергетического кризиса».

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