Минздрав сделал выводы из «дела фармацевтов» 1 17.01.2023, 21:27

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В кабинеты не входить, рекламировать на специальных мероприятиях.

В Беларуси изменен порядок и условия информирования медиков представителями фармкомпаний. Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 17 января.

Теперь информирование должно проводиться «посредством устных выступлений с размещением (распространение) информационных материалов, при проведении мероприятий, определенных Министерством здравоохранения».

Исключена возможность представителям фармкомпаний посещать служебные кабинеты руководителей организаций или иных должностных лиц. Предусмотрено предоставление информационных материалов в электронном виде либо на бумажном носителе без посещения организаций.

В Минздраве надеются, что такие меры помогут избежать криминогенных и коррупционных рисков в системе здравоохранения.

«Дело фармацевтов»

Напомним, о вскрытой схеме «подкупа медиков для продвижения продукции иностранной фармацевтической компании» представитель Генпрокуратуры впервые рассказал в начале декабря прошлого года.

Позже в ведомстве раскрыли подробности: схема действовала на протяжении трех лет — все это время фармкомпании заключали с практикующими врачами договоры подряда и платили им деньги якобы за чтение лекций, а в действительности — за рекомендации пациентам приобретать определенные препараты.

Сумма вознаграждения зависела от количества медикаментов, которые удавалось продать. В подтверждение сделок врачи отдавали представителям компаний фрагменты упаковки с номером партии и датой производства. Речь идет о более 1000 заключенных договорах на сумму более 1,33 млн рублей.

Возбуждено девять уголовных дел в отношении работников представительств иностранных компаний — в их действиях ведомство усмотрело признаки преступления, предусмотренного статьей 433 УК. Согласно материалам дела, 62 медработника получили незаконные вознаграждения на общую сумму более 400 тысяч рублей.

«Дело фармацевтов» прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич — он анонсировал новые запреты для фармкомпаний, которые будут разработаны совместно с МВД и Генпрокуратурой. Теперь они смогут участвовать только в тех конференциях, которые проходят под эгидой вузов или Минздрава, все прочие образовательные мероприятия будут запрещены.

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