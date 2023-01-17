Каждую вторую квартиру в России продали бежавшие из страны 2 17.01.2023, 21:40

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Россияне, уехавшие из страны, распродали свои квартиры через посредников.

Россияне, уехавшие из страны на фоне войны в Украине, распродали свои квартиры через посредников. Как подсчитала инвесткомпания «Флип», 50% сделок со вторичным жильем в 2022 году совершались по нотариальной доверенности, пишет «Коммерсантъ».

Это стало максимальным значением за всю современную историю российского рынка недвижимости. В 2021 году оно не превышало 20%, в 2020-м — 15%, а в 2018-2019-м не дотягивало и до 10%. Всего в этом году на вторичном рынке было заключено 3,9 млн сделок. Большинство из них пришлись на Москву, Подмосковье и Краснодарский край, рассказал гендиректор «Флип» Евгений Шавнев.

Количество сделок с доверенностью резко увеличилось после объявления мобилизации. Как рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, до сентября в Москве и Подмосковье их доля не превышала 5%, а к концу года достигла 20%. Управляющий директор «Миэль» Ирина Пешич отметила, что ее компания заключила 35% таких сделок.

В Москве на вторичном рынке обычно продавалось не более 5% квартир, но прошедшей осенью эта цифра увеличилась в 3,4 раза, сообщила юрисконсульт офиса «Академическое» «Инком-Недвижимости» Наталья Киселева. Таких сделок могло быть и больше, поскольку некоторые собственники выбирали не доверенность, а дарственную на близких родственников, которые впоследствии занимались продажей.

О том, что покинувшие страну из-за войны россияне массово распродают квартиры, свидетельствуют и другие данные. Так, только в одной Турции в 2022 году получили ВНЖ 153 тысячи граждан РФ, сообщило управление по миграции этой страны. «Зачастую мы сталкиваемся не только с доверенностями, подтвержденными российскими нотариусами, но и зарубежными специалистами и консульством РФ за рубежом», — пояснила Киселева.

Граждан не останавливало даже то, что, как правило, при продаже квартиры по доверенности цена на нее минимум на 10% ниже. По словам Пешич, цены на вторичном рынке продолжают падать до сих пор и продавцы готовы давать более существенные дисконты. Впрочем, банки неохотно идут на сделки по доверенностям из-за дополнительных рисков. В большинстве случаев отказы выдают страховые компании.

Сами россияне стали охотнее покупать квартиры, продаваемые по доверенности. Если в 2021 году на это были готовы лишь 30% граждан, то в 2022 году их доля выросла до 60%. В 2023 году количество подобных сделок останется на прежнем уровне, прогнозирует Шавнев. Он полагает, что на продажу будут выставлены квартиры, чьи собственники покинули Россию и определились с местом пребывания за рубежом.

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