В Румынию прибыли самолеты НАТО, которые будут следить за войной в Украине 17.01.2023, 22:04

Видео.

В столицу Румынии Бухарест 17 января прибыли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар в Facebook.

По словам министра, самолеты будут передавать НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Североатлантического союза.

«В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Румыния и союзники в безопасности!» – написал Тилвар.

Он опубликовал видео с подробностями о самолетах. В видео сказано, что они поддерживают миссии и операции НАТО посредством наблюдения за воздушным пространством. Планируется, что они будут обеспечивать безопасность Альянса до 2035 года.

Фюзеляж самолета – это модифицированный пассажирский Boeing 707. Длина – 46,6 м, ширина – 4,5 м, размах крыльев – 44,43 м, диаметр локатора – 9,1 м.

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