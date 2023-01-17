Немецкая нефтяная компания Wintershall Dea заявила о выходе из России 1 17.01.2023, 22:20

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Из-за войны в Украине.

Руководство Wintershall Dea, германской компании, являющейся крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа в стране, одобрило принципиальное решение о выходе из России.

Об этом сообщает Wintershall Dea.

«Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в упорядоченном порядке, соблюдая все действующие законы и нормы», - заявили в компании.

В пресс-службе компании также сообщили, что выход из РФ будет стоить расходов в размере 5,3 миллиарда евро.

«Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжение деятельности в России нецелесообразно. Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой. В последние месяцы ограничения были введены правительством России по деятельности западных компаний в стране и внешнее вмешательство в работу наших совместных предприятий сделали невозможным работу Wintershall Dea в России как раньше, и привели к экономической экспроприации совместных предприятий в России», - сказал генеральный директор Wintershall Dea Марио Мехрен.

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