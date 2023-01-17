Жителям Пружан дали воду 17.01.2023, 22:25

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Вода появилась сегодня после 19:00.

В Пружанах возобновилась подача воды. Ее дали 17 января после 19.00. Об этом сообщает издание «Раённыя будні».

Указано, что система водоснабжения заполняется постепенно, чтобы избежать гидроудара. В ближайшее время вода должна появиться во всех микрорайонах города.

Эпидемиологи советуют в течение ближайших суток кипятить воду перед употреблением.

Напомним, из-за аварийного отключения клапана сброса в главной канализационно-насосной станции вода в Пружанах пропала утром 16 января. Местные власти организовали подвоз воды.

Из-за проблем с водоснабжением районная больница ограничила плановую госпитализацию и прием анализов. Пациенты стоматологического профиля принимались только экстренно.

В Пружанах по данным на 2020 год проживали 18,9 тысяч человек.

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