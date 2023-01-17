Байден и Шольц обсудили помощь Украине

Байден и Шольц обсудили помощь Украине2
- 17.01.2023, 22:27
- 3,138
Лидеры Германии и США провели телефонный разговор.
Во вторник, 17 января, президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров они обсудили помощь Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Лидеры обсудили неизменную поддержку Украины и осудили агрессию России. Президент Байден и канцлер Шольц обсудили продолжающуюся помощь Украине», - говорится в сообщении.