Байден и Шольц обсудили помощь Украине 2 17.01.2023, 22:27

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Лидеры Германии и США провели телефонный разговор.

Во вторник, 17 января, президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров они обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудили неизменную поддержку Украины и осудили агрессию России. Президент Байден и канцлер Шольц обсудили продолжающуюся помощь Украине», - говорится в сообщении.

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